Napoli, Conte: "Gutierrez out contro la Roma. Spinazzola? Speriamo di recuperarlo"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito alla vittoria per 2-0 contro il Qarabag in Champions League e ha fatto il punto sull'emergenza infortuni in vista del big match di domenica contro la Roma. Ecco le sue parole: "Noi da inizio anno stiamo rincorrendo a causa delle tante indisponibilità. Io possono indirizzare molte situazioni, ma ieri è arrivato un acquazzone e in 15 minuti Gutierrez si è infortunato. Sono situazioni incontrollabili, poi uno parla di Napoli in crisi senza andare a vedere che situazioni stiamo affrontando. Ci saranno moltissime partite e andremo ad affrontarle senza tantissimi giocatori. Speriamo di avere Spinazzola con noi giovedì, aggiungeremo un altro al posto di Gutierrez. Miguel ha avuto una distorsione, non so dire le settimane di stop: il ragazzo è dispiaciuto, ha grande volontà. Mi ha detto che lui in due settimane recupera, il dottore non lo pensa (ride, ndr). Al tempo stesso c'è una notizia positiva, Spinazzola si è allenato a ritmo intenso senza sentire dolore per la prima volta. Speriamo di averlo con noi alla prossima".