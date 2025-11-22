Napoli, stop muscolare per Hojlund contro l'Atalanta. Condizioni da valutare in vista della sfida con la Roma

Il Napoli batte 3-1 l'Atalanta e si gode la vetta, ma Antonio Conte deve fare i conti con le condizioni di Rasmus Hojlund. Il centravanti ex Manchester United ha accusato un fastidio muscolare durante la gara, costringendo lo staff a una sostituzione che, a caldo, è apparsa perlopiù precauzionale. Tuttavia, le condizioni del danese andranno monitorate nelle prossime ore.

Nel prossimo turno è in programma la sfida all'Olimpico contro la Roma. Lo staff medico azzurro lavorerà per valutare l'entità del problema e capire se Hojlund potrà essere regolarmente al centro dell'attacco nella trasferta capitolina.