MILAN-ROMA: le probabili formazioni. Cristante trequartista, Dybala confermato falso nove (VIDEO)

La Roma sogna il primo posto solitario in classifica ed fa visita al Milan a San Siro nel big match valido per la decima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 20:45. Al momento i giallorossi si trovano al secondo posto a 21 punti (-1 dal Napoli capolista), mentre il Milan è quarto a quota 18.

Gasperini sembra intenzionato a effettuare alcuni cambi rispetto alla sfida contro il Parma: davanti alla porta di Svilar il trio Hermoso-Mancini-Ndicka, sulle fasce Celik e Wesley e a centrocampo la coppia El Aynaoui-Koné. Sulla trequarti, invece, Soulé sarà affiancato da Cristante e in attacco ci sarà Dybala in versione falso nove.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

All.: Allegri.

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala.

All.: Gasperini.

Arbitro: Guida. Assistenti: Dei Giudici - Rossi C. IV Uomo: Marchetti. VAR: Di Paolo. AVAR: Di Bello.

PREPARTITA

18.40 - Tutto pronto a San Siro sotto la pioggia: