Milan-Roma, problema al flessore della coscia sinistra per Dybala dopo il rigore. Gasperini: "Sicuramente dopo la sosta. È la perdita più grossa"

Nuova tegola per la Roma e Gian Piero Gasperini. Ennesimo stop, infatti, per Paulo Dybala che al minuto 83 della sfida contro il Milan è stato costretto ad uscire per un infortunio. La Joya ha sentito dolore subito dopo aver calciato il rigore che Maignan ha parato. Al suo posto è entrato Baldanzi. Le condizioni dell'argentino saranno da valutare nei prossimi giorni: il numero 21 ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra e, come riportato da DAZN, le sensazioni non sono per nulla positive in casa Roma.

Nel post partita Gian Piero Gasperini si è soffermato sulle condizioni di Dybala: “Il rigore sbagliato pesa, ma ancora di più il suo infortunio. Ora vedremo quando potrà recuperare, ma sicuramente dopo la sosta. Dispiace perché Dybala stava facendo partite da grande giocatore come è lui. L’infortunio di Dybala è la perdita più grossa di questa sera”.