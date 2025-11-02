MILAN-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole prendersi la vetta solitaria della classifica e questa sera alle 20:45 affronterà il Milan a San Siro nel big match che chiude la decima giornata di Serie A. I giallorossi, in caso di successo, scavalcherebbero il Napoli, mentre i rossoneri, in emergenza infortuni e reduci da due pareggi, cercano il colpo per rilanciarsi nelle zone alte. Si preannuncia una sfida tattica tra Gasperini, che la definisce un test per misurare la crescita della squadra, e Allegri, preoccupato dal rendimento in trasferta della Roma.

In casa Roma, Gasperini si affiderà alla coppia Soulé-Dybala in attacco, vista anche l'assenza di Ferguson per una distorsione alla caviglia.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Milan e Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Il match sarà visibile tramite l'app della piattaforma streaming su Smart TV o su TV tradizionali (con l'ausilio di appositi dispositivi). Inoltre, gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Zona DAZN potranno vedere la partita anche sul canale 214 del decoder.

Per questo big match, DAZN ha inoltre annunciato un'iniziativa speciale: la partita sarà visibile gratuitamente per due milioni di utenti non abbonati, ai quali basterà effettuare la registrazione all'app per poter accedere alla visione. Naturalmente, la partita sarà disponibile in streaming anche su PC, smartphone e tablet per tutti gli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

All.: Massimiliano Allegri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala.

All.: Gian Piero Gasperini.

LE QUOTE

MILAN-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.25 3.05 3.45 SISAL 2.20 3.00 3.60 PLANETWIN365 2.25 3.00 3.65 SNAI 2.25 3.05 3.50

