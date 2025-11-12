Lega Serie A e Puma presentano il nuovo pallone invernale: è arancione fluo (FOTO)

Lega Serie A e PUMA hanno presentato il nuovo pallone invernale, l'Orbita Hi-Vis, che sarà utilizzato nei prossimi mesi in Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e nel campionato Primavera 1.

La grande novità di quest'anno è una storica rottura con la tradizione: per la prima volta, infatti, la base del pallone ad alta visibilità non sarà gialla, ma un'inedita e vibrante colorazione "Fluo Orange". Una scelta audace, pensata per garantire la massima visibilità durante i mesi invernali e in ogni condizione atmosferica.

(legaseriea.it)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE



