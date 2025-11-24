Lazio, Romagnoli: "Roma prima? Non mi interessa nulla". Gli risponde Nela: "Ha detto una bugia grossa come una casa..." (VIDEO)

"Roma prima in classifica? Non mi interessa nulla. Non guardo gli altri". Lo ha detto il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli dopo aver ricevuto il Premio Beppe Viola al Salone d’Onore del Coni, a proposito della classifica di Serie A che vede i giallorossi in vetta e i biancocelesti in ottava posizione. “Dodici giornate sono poche, abbiamo faticato un po’ all’inizio, ma la stagione è lunga. Ora è un buon momento. Dobbiamo continuare a crescere e arrivare più in alto possibile. La Lazio deve puntare l’Europa”, ha aggiunto.





Ad Alessio Romagnoli ha risposto Sebino Nela, il quale durante l'intervento ha detto: "Se è vero che siamo esempi, ai ragazzi dico di non ascoltare quello che ha detto Romagnoli, perché ha detto una bugia grossa come una casa! La classifica la guardano eccome..."

