La Roma torna da sola in vetta in Serie A dopo 10 anni: non accadeva dalla stagione 2015/16 con Garcia

24/11/2025 alle 13:15.
La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sognare e, grazie al successo per 1-3 in casa della Cremonese e alla sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan, si trova da sola al primo posto in classifica in Serie A dopo 12 giornate. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, i giallorossi sono tornati in testa in solitaria dopo ben 10 anni e 26 giorni, ovvero dalla 10ª giornata della stagione 2015/16 con Rudi Garcia in panchina. Inoltre l'ultima volta che i capitolini erano primi da soli dopo 12 turni di Serie A risaliva all'annata 2013/14.