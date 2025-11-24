La Roma torna da sola in vetta in Serie A dopo 10 anni: non accadeva dalla stagione 2015/16 con Garcia

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sognare e, grazie al successo per 1-3 in casa della Cremonese e alla sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan, si trova da sola al primo posto in classifica in Serie A dopo 12 giornate. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, i giallorossi sono tornati in testa in solitaria dopo ben 10 anni e 26 giorni, ovvero dalla 10ª giornata della stagione 2015/16 con Rudi Garcia in panchina. Inoltre l'ultima volta che i capitolini erano primi da soli dopo 12 turni di Serie A risaliva all'annata 2013/14.

1 - La #Roma occupa il 1° posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo 10 anni e 26 giorni, ovvero dalla 10ª giornata del 2015/16 con Rudi Garcia. In più, l'ultima volta che i giallorossi erano primi da soli dopo 12 match di #SerieA risaliva al 2013/14. Impronta. pic.twitter.com/LvZsquAsdh — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2025



