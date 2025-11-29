Juventus-Cagliari 2-1: decide Yıldız. Vlahovic esce per infortunio, a rischio per il match con la Roma

29/11/2025 alle 19:29.
dusan-vlahovic

La Juventus torna alla vittoria, e lo fa davanti al proprio pubblico: 2-1 contro il Cagliari. Decisiva la doppietta di Yıldız: i bianconeri erano passati in svantaggio per il gol di Esposito, ma il turco ha prima pareggiato i conti, poi ribaltato il risultato. Intanto, problema fisico per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è stato costretto a lasciare il campo attorno alla mezz'ora di gioco di Juventus-Cagliari dopo una smorfia di dolore a seguito di un tiro. Il serbo è a rischio per la gara contro la Roma del 20 dicembre.