Inter-Lazio, Sarri shock: "È ora di noleggiare gli arbitri esteri". Il club biancoceleste si dissocia: "Non ha influenzato l’andamento della gara" (COMUNICATO)

Clamoroso sfogo di Maurizio Sarri al termine della partita tra Inter e Lazio, valida per l'undicesima giornata di Serie A e conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Al fischio finale l'allenatore dei biancocelesti si è scagliato contro l'arbitro Gianluca Manganiello: "Penso sia ora di noleggiare gli arbitri all’estero perché la situazione è pesante. Non vedo arbitri all’altezza, quello di stasera no di sicuro. L’arbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. Ma si sarebbe inc****to anche Padre Pio".

Nella mattinata odierna è arrivato però il comunicato della Lazio, che ha preso le distanze dalle parole del proprio allenatore: "La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva. In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri. Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti".

(sslazio.it)