Gravina: "Sospensione della Serie A per i playoff del Mondiale? Opzione non percorribile. Possibile uno stage a febbraio"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'assemblea del Consiglio Federale e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla possibile interruzione della Serie A in vista dei playoff per il Mondiale. Ecco le sue parole: “Spostare la giornata prima dei playoff della Nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, ritengo il rinvio o la sospensione del turno un’opzione non percorribile. Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il CT potrà seguirli in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale”.

Poi continua: “Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso. Non possiamo dire di andare fuori. Un’Italia che non va ai Mondiali è un danno all’immagine per noi, ma anche per chi organizza i Mondiali essendo noi un paese in cui il calcio ha gran seguito. Perché l’Italia non va ai Mondiali? Perché non vince, viviamo una dimensione del calcio diversa rispetto a qualche anno fa, erano inimmaginabili alcune situazioni. Contano i gol e conta vincere contro l’Irlanda in semifinale e poi conquistare la finale. Io sono convinto che avremo una determinazione tale per affrontarle bene”.

Dove si gioca la semifinale contro l'Irlanda del Nord?

“L’idea è Bergamo, come avevo già preannunciato. Ci sembra un impianto idoneo per affrontare la partita con l’Irlanda del Nord”.