Gran Galà del Calcio AIC: Svilar, Angelino e Ndicka tra i candidati per la Top 11. Ranieri in lizza per il premio di miglior allenatore, Soulé per il gol dell'anno

Nella giornata odierna è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, evento in cui verranno premiati i principali protagonisti della Serie A 2024/25. Tanta Roma tra i candidati per la Top 11 del campionato: Mile Svilar è in lizza per il premio "Portiere della stagione", Angelino tra i migliori terzini sinistri ed Evan Ndicka tra i migliori difensori centrali. Presenti anche Claudio Ranieri tra i tre finalisti per il titolo di "Allenatore dell'anno" e Matias Soulé per il gol più bello del campionato. La cerimonia di premiazione si terrà il 1° dicembre allo Spazio Antologico - East End Studios di Milano.

La lista completa dei candidati

Portieri

David De Gea (Fiorentina)

Yann Sommer (Inter)

Mile Svilar (Roma)

Difensore destro

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Dodô (Fiorentina)

Denzel Dumfries (Inter)

Difensore sinistro

Angeliño (Roma)

Federico Dimarco (Inter)

Nuno Tavares (Lazio)

Difensore centrale

Francesco Acerbi (Inter)

Alessandro Bastoni (Inter)

Alessandro Buongiorno (Napoli)

Evan Ndicka (Roma)

Amir Rrahmani (Napoli)

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Stanislav Lobotka (Napoli)

Scott McTominay (Napoli)

Nicolás Paz (Como)

Tijjani Reijnders (Milan)

Attaccanti

Lautaro Martínez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Romelu Lukaku (Napoli)

Moise Kean (Fiorentina)

Mateo Retegui (Atalanta)

Marcus Thuram (Inter)

Allenatore

Antonio Conte (Napoli)

Cesc Fàbregas (Como)

Claudio Ranieri (Roma)

Società

Bologna FC 1909

FC Internazionale Milano

SSC Napoli

Arbitro

Gianluca Aureliano

Daniele Chiffi

Daniele Doveri

Giovane Serie B

Samuele Angori (Pisa)

Nicolò Bertola (Spezia)

Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia)

Gol più bello

1. 30 AGOSTO 2024 – Nicolò Barella - (Inter-Atalanta 4-0)

2. 24 MAGGIO 2025 – Riccardo Orsolini - (Bologna-Genoa 1-3)

3. 16 FEBBRAIO 2025 – Matías Soulé - (Parma-Roma 0-1)

4. 18 MAGGIO 2025 – Alessandro Deiola - (Cagliari-Venezia 3-0)

5. 8 DICEMBRE 2024 – Gustav Isaksen - (Napoli-Lazio 0-1)

6. 13 DICEMBRE 2024 – Ché Adams - (Empoli-Torino 0-1)

7. 18 MAGGIO 2025 – Ylber Ramadani - (Lecce-Torino 1-0)

8. 2 FEBBRAIO 2025 – Moise Kean - (Fiorentina-Genoa 2-1)

9. 26 OTTOBRE 2024 – Charles De Ketelaere - (Atalanta-Hellas Verona 6-1)



