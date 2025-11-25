Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Gasperini, salta il Napoli. 12mila euro di ammenda alla Roma

Conclusa la 12esima giornata di campionato, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti. Per quanto riguarda la Roma c'è da segnalare un turno di stop per Gian Piero Gasperini, espulso durante Cremonese-Roma: il tecnico, quindi, salterà la gara con il Napoli prevista per domenica sera all'Olimpico. Per l'allenatore squalifica per una giornata effettiva di gara e ammonizione "per avere, al 17° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Inoltre, 12mila euro di ammenda al club "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro in tre occasioni, al 24° del primo tempo ed al 20° e 25° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Infine, seconda sanzione per Ziolkowski ed El Aynaoui, entrambi ammoniti nel corso della gara.

(legaseriea.it)

