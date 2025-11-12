Giudice Sportivo: seconda sanzione per Cristante, prima per Pellegrini

Dopo l'undicesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso note le decisioni disciplinari. Per quanto riguarda la Roma, impegnata nella vittoria per 2-0 contro l'Udinese, sono arrivate due ammonizioni. Si tratta della seconda sanzione stagionale per Bryan Cristante, mentre per il capitano Lorenzo Pellegrini è la prima ammonizione del suo campionato, ricevuta per comportamento non regolamentare in campo.

Per quanto riguarda l'Udinese, è stata comminata un'ammonizione con ammenda di 1.500 euro al capitano Jesper Karlström per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

(legaseriea.it)