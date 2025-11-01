Genoa: Vieira verso l'addio. De Rossi fra i nomi per sostituirlo

Patrick Vieira e il Genoa hanno deciso di non continuare insieme. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, infatti, durante la notte, a seguito di valutazioni, le parti hanno deciso di prendere strade diverse: si va verso una decisione consensuale. Criscito dirigerà l'allenamento e sarà in panchina contro il Sassuolo.

Decisione consensuale tra le parti dopo ulteriori riflessioni. Criscito dirigerà l'allenamento di oggi e sarà in panchina contro il Sassuolo https://t.co/kbyRDpIvFn — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 1, 2025





Tra i primi nomi per sostituirlo, sempre secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, ci sarebbero Daniele De Rossi, Vanoli e Gotti.

.@GenoaCFC, i primi nomi per il post Vieira sono quelli di De Rossi, Vanoli e Gotti. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 1, 2025



