Genoa: Vieira verso l'addio. De Rossi fra i nomi per sostituirlo

01/11/2025 alle 10:02.
vieira-allenatore

Patrick Vieira e il Genoa hanno deciso di non continuare insieme. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, infatti, durante la notte, a seguito di valutazioni, le parti hanno deciso di prendere strade diverse: si va verso una decisione consensuale. Criscito dirigerà l'allenamento e sarà in panchina contro il Sassuolo.


Tra i primi nomi per sostituirlo, sempre secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, ci sarebbero Daniele De Rossi, Vanoli e Gotti.