Daniele De Rossi riparte dal Genoa. È praticamente tutto definito con l'ex tecnico della Roma, manca solo l'ufficialità del Grifone. Come riportato da Fabrizio Romano su X, "Tano" ha firmato un contratto che lo legherà ai liguri fino al 2026 con opzione per il prossimo anno. Molto del rinnovo, infatti, dipenderà dalla salvezza del Genoa in Serie A (in questo momento al terz'ultimo posto con 6 punti).
Genoa, De Rossi sarà il nuovo allenatore: manca solo l'ufficialità. Contratto fino al 2026 con opzione
06/11/2025 alle 09:06.