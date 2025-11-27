Genoa, De Rossi e il lapsus giallorosso: "A Roma siam...sono primi in classifica" (VIDEO)

Daniele De Rossi ora è l'allenatore del Genoa, ma al cuore non si comanda. L'ex capitano giallorosso nella conferenza stampa pre-partita in vista della sfida con l'Hellas si è lasciato andare a un curioso lapsus "giallorosso: "Uno stadio caldo, e io ci ho giocato per vent'anni in uno stadio caldo, è un'arma a tuo vantaggio se hai personalità per supportarlo, se hai il carattere e la qualità per accenderlo, se no può diventare un boomerang. A Roma sono caldi, sono belli, adesso siam...sono primi in classifica ma quando le cose andavano male non era facilissimo giocarci, per tutti, dovevi avere delle spalle abbastanza larghe".



