Gasperini scatenato sul gol di Ferguson: poi il tecnico della Roma cerca di comunicare la strategia al secondo Gritti (FOTO)

23/11/2025 alle 16:43.
esultanza-gasperini

Gioia incontenibile per Gian Piero Gasperini subito dopo il raddoppio di Evan Ferguson contro la Cremonese. Il tecnico, appena raggiunte le tribune dello Zini dopo l'espulsione, ha esultato come non mai nel momento del secondo gol dell'irlandese. Subito dopo ha cercato di raggiungere il suo vice Gritti per comunicargli la strategia.