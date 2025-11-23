Gasperini scatenato sul gol di Ferguson: poi il tecnico della Roma cerca di comunicare la strategia al secondo Gritti (FOTO)

Gioia incontenibile per Gian Piero Gasperini subito dopo il raddoppio di Evan Ferguson contro la Cremonese. Il tecnico, appena raggiunte le tribune dello Zini dopo l'espulsione, ha esultato come non mai nel momento del secondo gol dell'irlandese. Subito dopo ha cercato di raggiungere il suo vice Gritti per comunicargli la strategia.
? Al gol di#Ferguson #Gasperini, Appena arrivato in tribuna dopo l'espulsione, esulta in maniera vivace. Un secondo dopo cerca di comunicare con il proprio secondo #Gritti la strategia dopo il doppio vantaggio#CremoneseRoma #asroma ??? pic.twitter.com/TUZQ41jhJP
