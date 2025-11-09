Gasperini allenatore del mese della Serie A: il premio di ottobre consegnato da Ranieri

Un momento speciale nel pre-partita di Roma-Udinese. Gian Piero Gasperini ha ricevuto ufficialmente il premio come miglior allenatore del mese di ottobre della Serie A, e a consegnarglielo è stato Claudio Ranieri, ultimo tecnico giallorosso e attualmente senior advisor della proprietà, siglando con una stretta di mano anche un passaggio di consegne, oltre alle congratulazioni al tecnico.

Sotto gli applausi del pubblico dell'Olimpico, l'attuale tecnico della Roma è stato premiato a bordocampo per il rendimento della sua squadra nel mese scorso.