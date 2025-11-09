FOTO - Roma-Udinese 1-0 HT

La Roma di Gian Piero Gasperini per tornare in testa alla Serie A, deve superare prima lo scoglio Udinese. I giallorossi vogliono sfruttare i passi falsi di Milan e Napoli per tornare al primo posto e viversi la pausa in vetta. Dopo una fase di studio, la Roma esce fuori. Prima Celik e poi Pellegrini sfiorano il gol. Atta al 26esimo spaventa i giallorossi, ma, al 30esimo è il palo colpito da Cristante a salvare l'Udinese. Al 40esimo l'episodio che cambia la partita. Dopo una revisione al VAR, Collu assegna un calcio di rigore per mano di Kamara. Dagli 11 metri si presenta Lorenzo Pellegrini che non sbaglia. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.



