FOTO - Roma-Napoli 0-1 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A, e il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. Il Napoli parte bene e si rende pericoloso con Lang e Hojlund, ma Svilar prima anticipa l’esterno brasiliano con una grande uscita fuori dall’area di rigore e successivamente para il pallonetto del centravanti. Al 18’ i partenopei creano un’altra occasione con Di Lorenzo, ma la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete. Il primo squillo della Roma arriva quattro minuti più tardi e a provarci è Mancini, ma il suo tiro dal limite dell’area viene bloccato facilmente da Milinkovic-Savic. Il Napoli si riaffaccia in avanti e Svilar è di nuovo protagonista con un grande riflesso sul pericoloso tiro-cross di Lang. L’equilibrio si spezza al 36’: Beukema recupera il pallone al limite dell'area con un intervento in scivolata su Koné, il Napoli riparte in velocità e Neres finalizza alla perfezione il contropiede. Proteste dei calciatori della Roma sul contatto a inizio azione, ma per arbitro e VAR è tutto regolare. I giallorossi provano ad agguantare il pareggio prima dell’intervallo, ma il tiro di Soulé dal limite dell’area termina sopra la traversa. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.