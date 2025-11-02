FOTO - Milan-Roma 1-0 HT

Tempo di big match in quel di San Siro. Alle 20:45 la Roma è scesa in campo contro il Milan per la decima giornata di Serie A. Il primo tempo della sfida è terminato 1-0. La prima frazione di gioco è totalmente a tinte giallorosse, che partono fortissimo e in 3 occasioni sfiorano la rete del vantaggio. Prima Cristante, poi Ndicka da due passi ed infine Dybala. Al 39', però, arriva la beffa. Su una disattenzione difensiva, infatti, la formazione di Gasperini si fa trovare impreparata su una ripartenza di Leao, che serve in mezzo Pavlovic che da due passi non sbaglia. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.