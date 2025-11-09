FOTO e VIDEO - Roma-Udinese: i tifosi ospiti cantano... 'Forza Roma alè'

Allo Stadio Olimpico la Roma batte 2-0 l'Udinese grazie ai gol di Pellegrini e Celik e con questo successo i giallorossi salgono a quota 24 punti, in vetta alla classifica. Dopo la gara i tifosi del club bianconero, sistemati nel settore ospite dell'Olimpico, hanno intonato un coro proprio per i giallorossi sventolando anche le bandiere: 'Forza Roma alè', segno anche dell'amicizia che lega le due tifoserie.



