FOTO e VIDEO - Roma-Udinese: i tifosi ospiti cantano... 'Forza Roma alè'

Allo Stadio Olimpico la Roma batte 2-0 l'Udinese grazie ai gol di Pellegrini e Celik e con questo successo i giallorossi salgono a quota 24 punti, in vetta alla classifica. Dopo la gara i tifosi del club bianconero, sistemati nel settore ospite dell'Olimpico, hanno intonato un coro proprio per i giallorossi sventolando anche le bandiere: 'Forza Roma alè', segno anche dell'amicizia che lega le due tifoserie.
?Finisce con i tifosi dell'Udinese che cantano 'Forza Roma alè'. Prove tecniche di gemellaggio riuscite#RomaUdinese #asroma ??? pic.twitter.com/MTTV7RO3Oo
— laroma24.it (@LAROMA24) November 9, 2025