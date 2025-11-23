FOTO - Cremonese-Roma 0-1 HT

Per riprendersi la vetta della Serie A, la Roma deve battere la Cremonese fuori casa. I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono scesi in campo alle 15 ed hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Matias Soulé. A sbloccare un primo tempo contraddistinto da grandissime parate di Mile Svilar e Emil Audero, ci ha pensato il giovane argentino al minuto 17, con l'ennesimo centro da fuori area. Da segnalare anche la rete del raddoppio annullata a Lorenzo Pellegrini al 26' per posizione di fuorigioco dello stesso centrocampista. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.