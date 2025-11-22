Fiorentina-Juventus, cori razzisti dei tifosi toscani contro Vlahovic: partita interrotta per alcuni minuti

Bruttissimo episodio avvenuto nel corso di Fiorentina-Juventus, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Al minuto 8 l'arbitro Daniele Doveri si era recato dal quarto uomo per segnalare alcuni cori razzisti cantati dai tifosi della Viola e rivolti all'ex Dusan Vlahovic, fischiato sin dall'inizio. Successivamente è arrivato l'annuncio dell'altoparlante, ma la situazione non è cambiata e al 18' (dopo il rigore guadagnato proprio dall'attaccante serbo e poi revocato dal VAR) il direttore di gara ha interrotto il match. Il capitano dei padroni di casa, Luca Ranieri, è andato sotto la Curva Fiesole per placare i tifosi.