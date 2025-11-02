Dybala, termina l'infallibilità dal dischetto: primo errore in giallorosso dopo 18 reti di fila

Serata amara per Paulo Dybala, che dal dischetto si è rivelato insolitamente impreciso. Durante la sfida contro il Milan, l'attaccante argentino ha fallito per la prima volta un calcio di rigore con la maglia della Roma.

Come riportato dal portale di statistiche Opta, si tratta del primo errore per la Joya su 19 tentativi totali dal dischetto in tutte le competizioni da quando è in giallorosso.

Una striscia di infallibilità interrotta dopo quasi quattro anni: l'ultimo errore di Dybala in una gara ufficiale con un club risaliva infatti al 30 novembre 2021, quando con la maglia della Juventus sbagliò un rigore contro la Salernitana.

1 - Paulo #Dybala ha sbagliato il suo 1° calcio di rigore tra tutte le competizioni con la #Roma su 19 tentativi; in generale, l’argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana. Respinto. — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 2, 2025



