Dybala, domani gli esami al flessore: si teme una lesione

Ore di apprensione in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino si è fermato per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, avvertito subito dopo aver calciato il rigore, poi sbagliato, contro il Milan.
Rientrato nella notte da San Siro con il resto della squadra, il giocatore si sottoporrà nella giornata di domani agli esami strumentali per definire con precisione l'entità del danno. L'ipotesi di una lesione muscolare è quasi una certezza, ma la speranza di tutto l'ambiente giallorosso è che si tratti di un infortunio di basso grado, tale da consentirgli un rientro in tempi relativamente brevi.
Il timore più grande, infatti, è che la sua stagione 2025 possa essersi conclusa ieri sera. Solo il verdetto degli esami di domani potrà dare una risposta definitiva.