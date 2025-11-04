CRISTANTE: "Con Gasperini puntiamo in alto. Pronto a rinnovare". Domani l'intervista a Il Tempo

Bryan Cristante ha rilasciato un'intervista a Il Tempo e sarà pubblicata domani. Il quotidiano ha pubblicato alcune dichiarazioni sul proprio sito per anticipare l'intervista: "Ho ritrovato il solito Gasperini, carico e con la sua idea di gioco forte. Ora sta a noi continuare a seguirlo. Abbiamo raggiunto un equilibrio con lui, Ranieri e Massara, la strada è quella giusta. Rinnovo? Voglio restare ancora. Ci sono tante cose da fare quindi la mia volontà è quella di prolungare. Per ora sono concentrato sul campo, ma di certo io voglio continuare con la Roma". Domani in edicola le dichiarazioni integrali del numero 4 romanista.

(iltempo.it)

