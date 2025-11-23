CREMONESE-ROMA: le probabili formazioni. Ipotesi Ziolkowski dal 1', Baldanzi titolare

L'attesa è finita: la Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali e oggi alle ore 15 affronterà la Cremonese allo Stadio Zini in occasione della dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono secondi in classifica con 24 punti (gli stessi di Inter e Bologna e -1 dal Napoli), mentre i grigiorossi si trovano in undicesima posizione a quota 14.

Gasperini sceglie Svilar in porta, in difesa al fianco di Mancini e Ndicka spunta l'ipotesi Ziolkowski, con Celik e Wesley sulle corsie laterali. A centrocampo la coppia Cristante-Koné, sulla trequarti pronto il duo Soulé-Pellegrini e in attacco fiducia a Baldanzi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

A disp.:

All.: Nicola.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Baldanzi.

A disp.:

All.: Gasperini.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Rossi L. - Politi. IV Uomo: Crezzini. VAR: Pezzuto. AVAR: Abisso.