Cremonese-Roma: le info per i tifosi. Cancelli aperti tra le 12:30 e le 13:00

Domani alle 15.00 la Roma scenderà in campo a Cremona, contro la Cremonese. Il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni utili per gli oltre 2400 romanisti che seguiranno la squadra in trasferta.

"Settore ospiti esaurito a Cremona. Oltre 2400 romanisti seguiranno la nostra squadra domenica alle 15:00! I cancelli apriranno tra le ore 12:30 e le 13:00, a seconda dell'affluenza. Non è previsto il cambio nominativo. L'AS Roma sconsiglia di mettersi in viaggio senza biglietto dello stadio.



Come arrivare allo "Zini"

All’uscita del casello autostradale, proseguite diritto seguendo le indicazioni per Cremona, percorrendo 260 metri fino a via Passolombardo. Da via Passolombardo, percorrete 350 metri fino all’innesto con la ex S.S.10 – via Mantova. Dall’innesto, svoltate a destra percorrendo la ex S.S. 10 – via Mantova in direzione centro città per 650 metri fino alla rotatoria con via Zaist e viale Concordi. Alla rotatoria, svoltate a destra e percorrere via Zaist per 1.000 metri fino alla rotatoria con via Persico. Alla rotatoria, svoltate verso sinistra imboccando via Persico in direzione centro città, e percorretela per 850 metri, fino al parcheggio dello stadio Zini. Sul percorso è presente la segnaletica per il parcheggio "ospiti".

Dove parcheggiare

I nostri tifosi possono prenotare il parcheggio nei pressi dello stadio Zini cliccando QUI oppure possono pagare al momento dell’arrivo qualora i posti siano ancora disponibili. I cancelli del parcheggio saranno aperti da 5 ore prima del fischio d’inizio e chiuderanno 2 ore dopo il termine della partita".

