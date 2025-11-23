Cremonese-Roma: il ricordo della Sud per l'ultrà della Sambenedettese "Cioffi": "Massimo vive" (FOTO)

Il legame tra le tifoserie di Roma e Sambenedettese è molto forte e, oltre ad averlo ribadito lo scorso anno con la celebrazione della loro promozione in Serie B, anche a Cremona i sostenitori giallorossi non hanno dimenticato Massimo Bruni. Allo Zini, infatti, la Curva Sud ha esposto uno striscione dedicato all'ultrà rossoblù, che ormai 21 anni fa cadde dalle tribune dello stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto durante la sfida contro l'Aquila Calcio. Il tifoso, detto Cioffi, precipitò da diversi metri e, dopo un anno e mezzo di coma, il 22 novembre del 2004 fu data la notizia del suo decesso. i tifosi della Roma hanno dunque deciso di ricordarlo con uno striscione a tinte rossoblù: "Massimo Cioffi vive"