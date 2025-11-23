Cremonese-Roma, espulso Gasperini: non sarà in panchina nel big match contro il Napoli

Le proteste di Gian Piero Gasperini durante la gara contro la Cremonese, non sono andate giù all'arbitro Ayroldi che prima ha estratto il cartellino giallo e poi lo ha espulso per le reiterate lamentele. L'allenatore di Grugliasco si è scagliato contro il direttore di gara, ripetendo: "Non ho detto niente, non ho detto niente". Poi lo sfogo con il quarto uomo che gli è costato il secondo giallo. Il tecnico della Roma, quindi, sicuramente non sarà presente in panchina alla prossima di campionato contro il Napoli di Antonio Conte.

? La furia di Gian Piero #Gasperini durante il match contro la #Cremonese



?️ La ricostruzione della conversazione con #Ayroldi: “Non ho detto niente”. Poi il direttore di gara ha estratto il secondo giallo #AsRoma pic.twitter.com/ccLPYvLc1P — laroma24.it (@LAROMA24) November 23, 2025



