Cremonese-Roma, espulso Gasperini: non sarà in panchina nel big match contro il Napoli

23/11/2025 alle 16:29.
Le proteste di Gian Piero Gasperini durante la gara contro la Cremonese, non sono andate giù all'arbitro Ayroldi che prima ha estratto il cartellino giallo e poi lo ha espulso per le reiterate lamentele. L'allenatore di Grugliasco si è scagliato contro il direttore di gara, ripetendo: "Non ho detto niente, non ho detto niente". Poi lo sfogo con il quarto uomo che gli è costato il secondo giallo. Il tecnico della Roma, quindi, sicuramente non sarà presente in panchina alla prossima di campionato contro il Napoli di Antonio Conte.