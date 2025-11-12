Cremonese-Roma, al momento niente vendita per il settore ospiti: "Chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti"

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma ricomincerà il suo cammino in campionato in casa della Cremonese domenica 23 novembre in occasione della dodicesima giornata di Serie A. Sul sito ufficiale del club di Cremona si legge che "la libera vendita del settore Ospiti inizierà successivamente ed in conformità alle disposizioni emanate dall’O.M.N.S (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive)" e successivamente si specifica che il settore riservato ai romanisti è "momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti". Di seguito la nota ufficiale:
Stadio “Giovanni Zini” domenica 23 novembre 2025 ore 15
La vendita dei tagliandi si svolgerà con le seguenti modalità:
FASE 1 – RISERVATA AI TITOLARI DI CREMO CARD NON ABBONATI (emesse entro il 10/11/2025)
Dalle ore 12:00 di giovedì 13 novembre alle ore 12 di lunedì 17 novembre.
FASE 2 – LIBERA VENDITA
La libera vendita dei settori locali inizierà successivamente ed in conformità alle disposizioni emanate dall’O.M.N.S.
FASE 3 – VENDITA SETTORE OSPITI (CURVA NORD)
La libera vendita del settore Ospiti inizierà successivamente ed in conformità alle disposizioni emanate dall’O.M.N.S
RICHIESTE ACCREDITI (di ogni tipologia)
Apertura: 17/11/2025 ore 12.00 –
Chiusura: 20/11/2025 ore 12.00
All'interno, inoltre, viene specificato: "Settore ospiti momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti".
