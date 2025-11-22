Como, Fabregas: "Diao? Più probabile riaverlo contro la Roma"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Torino, valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 18:30. Il tecnico del club lariano si è soffermato anche sulle condizioni di Assane Diao, il quale dovrebbe tornare contro la Roma. Ecco le parole di Fabregas: "Per me sarebbe una cosa fuori da ogni logica andare in Coppa d'Africa. E' stato fuori 7 mesi, ha giocato tre sprazzi di gara, adesso va in Nazionale, si fa male e dovrà restare altro tempo fuori. Poi magari a dicembre andrà di nuovo nel Senegal. Nella testa di un giocatore bisogna fare le cose per bene. Per me non ha senso, a loro non interesserà niente ma noi vogliamo la cosa migliore per il giocatore. Non dove andare, è andato in ritiro con il Senegal con un problema all'adduttore e ha fatto due allenamenti. Poi si è fatto male ed è tornato qua".

Quando può tornare?

"Proveremo a farlo tornare con l'Inter, ma è più probabile riaverlo con la Roma".