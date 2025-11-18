Classifica Serie A del 2025, la Roma domina nell'anno solare: 73 punti, +8 sull'Inter

Il 2025 della Serie A ha una dominatrice assoluta ed è proprio la Roma. Secondo la speciale classifica riportata da Sky Sport che tiene conto di tutte le partite di campionato giocate nell'anno solare, i giallorossi comandano con 73 punti, ben 8 in più dell'Inter, prima inseguitrice a quota 65.

Questo rendimento straordinario è frutto di una continuità ad altissimi livelli sotto due diverse gestioni tecniche. Le basi sono state gettate nella seconda parte della scorsa stagione con Claudio Ranieri, dove la squadra ha conquistato ben 46 punti a una media di 2,42 a partita. Il trend è proseguito con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, che nelle prime 11 giornate di questo campionato ha raccolto 24 punti, mantenendo un'eccellente media di 2,18 a gara.

Il bilancio complessivo della Roma in Serie A nel 2025 parla da solo: in 32 partite disputate sono arrivate 23 vittorie, 4 pareggi e appena 4 sconfitte, con 44 gol fatti e solo 16 subiti. A completare il podio dell'anno solare, dietro Roma e Inter, c'è il Napoli con 63 punti.

(sport.sky.it)