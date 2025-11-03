Capello: "La Roma può stare al vertice: sarà una sorpresa"

SKY SPORT - Al consueto Club che chiude la domenica calcistica sull'emittente satellitare, Fabio Capello ha parlato così della prestazione e dell'inizio di stagione della Roma: "I giallorossi hanno dimostrato che nelle posizioni di vertice può starci. Ha una squadra che ha nel DNA quello che Gasp vuole vedere: grande determinazione, voglia, sacrificio da parte di tutti. Soulé e Dybala hanno corso e pressato nel recupero palla ed è un segno. Secondo me questa Roma sarà una sorpresa per tutto l’anno”.

Poi sulle scelte di Gasperini: “Forse qualcosa in più Gasperini poteva farla, mettendo prima una punta: ci sono stati molti cross, ma non c’era un colpitore vero. Anche sui calci d’angolo non è mai stata pericolosa. Però mi è piaciuta molto".