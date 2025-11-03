Balzaretti lascia la Roma: contratto risolto, va al Marsiglia. Sarà il vice di Benatia

Novità in casa Roma: Federico Balzaretti, componente dello staff del ds Ricky Massara, lascerà il club giallorosso per iniziare una nuova avventura al Marsiglia. Secondo le informazioni del giornalista Luca Cilli di Sky Sport, l'ex giocatore affiancherà il ds Benatia al club francese allenato da De Zerbi e l'accordo sarà ratificato a breve.

⚪️? Una novità per il #Marsiglia: Federico #Balzaretti affiancherà il direttore sportivo Medhi #Benatia. Lavorerà a stretto contatto con l’attuale dirigente del club. L’accordo definitivo sarà ratificato a breve pic.twitter.com/jQusPmg5Lj — Luca Cilli (@Luca_Cilli) November 3, 2025

Come aggiunge Gianluca Di Marzio, Balzaretti ha risolto il contratto che lo legava alla Roma e al Marsiglia sarà il vice del direttore sportivo Benatia.

