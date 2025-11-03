Balzaretti lascia la Roma: contratto risolto, va al Marsiglia. Sarà il vice di Benatia

03/11/2025 alle 20:19.
Novità in casa Roma: Federico Balzaretti, componente dello staff del ds Ricky Massara, lascerà il club giallorosso per iniziare una nuova avventura al Marsiglia. Secondo le informazioni del giornalista Luca Cilli di Sky Sport, l'ex giocatore affiancherà il ds Benatia al club francese allenato da De Zerbi e l'accordo sarà ratificato a breve.

Come aggiunge Gianluca Di Marzio, Balzaretti ha risolto il contratto che lo legava alla Roma e al Marsiglia sarà il vice del direttore sportivo Benatia.

