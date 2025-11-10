Atalanta, ufficiale: esonerato Juric

Termina l'avventura di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta esattamente un anno dopo l'esonero alla Roma: dopo il 3-0 subito per mano del Sassuolo nell'ultima giornata di campionato, il club nerazzurro cambia guida tecnica. "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio - si legge nella nota ufficiale -. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

(atalanta.it)

