Atalanta, altro flop di Juric: è a un passo dall'esonero. Accordo con Palladino fino al 2027

Dopo le parentesi negative con Roma e Southampton, Ivan Juric rischia di terminare in anticipo anche la sua avventura all'Atalanta. La pesantissima sconfitta casalinga per 0-3 contro il Sassuolo può essere fatale e in casa della Dea, attualmente tredicesima in classifica con solo 13 punti in 11 giornate (2 vittorie), sono ore di riflessione sul futuro dell'allenatore. Come rivelato dall'emittente televisiva, la società sembra intenzionata a cambiare e la decisione definitiva arriverà nella giornata odierna. Il primo nome nella lista dei Percassi è Raffaele Palladino.

(Sky Sport)

Come rivelato da Michele Criscitiello di Sportitalia, in mattinata è arrivata la svolta: l'Atalanta è pronta a esonerare Ivan Juric e ha trovato un accordo con Raffaele Palladino fino al 30 giugno 2027.

Atalanta-Palladino: accordo fino al 2027! In mattinata prevista la svolta @tvdellosport #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) November 10, 2025



