VIDEO - Gasperini: "I fischi a Dovbyk? Sosterrò ogni giocatore della Roma. Bisogna reagire e continuare a lavorare"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, valido per l'ottava giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sui fischi ricevuti da Artem Dovbyk e sulla prestazione negativa di Jan Ziolkowski contro il Viktoria Plzen: "I fischi quando si perde come l'altra sera ci stanno, per il giocatore e per la squadra. Ma poi si riparte e si cerca di prendere gli applausi. Un giocatore va sostenuto finché ha la maglia della Roma. Per me va sostenuto chiunque, va portato avanti chiunque. Chi è qui deve reagire quando le cose vanno male e continuare a lavorare".







