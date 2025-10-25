VIDEO - Gasperini e il mercato di gennaio: "Non credo ci siano cose fantastiche, ma sono importanti le caratteristiche dei giocatori"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, valido per l'ottava giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla ricerca di un attaccante in vista del mercato di gennaio: "Non credo che a gennaio ci siano cose fantastiche, sono importanti le caratteristiche. Ma in questo momento non sto pensando a gennaio, sto pensando a migliorare questa situazione che ci sta penalizzando".







