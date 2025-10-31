Udinese, Davis salta il match con l'Atalanta. Runjaic: "Speriamo ci sia con la Roma"

Arrivano notizie dall'infermeria dell'Udinese, prossima avversaria della Roma in campionato. L'allenatore dei friulani, Kosta Runjaić, ha fatto il punto sull'infortunio dell'attaccante Keinan Davis, costretto a uscire al 38' del primo tempo nel match di mercoledì contro la Juventus.

Il tecnico tedesco ha confermato che l'attaccante salterà la sfida contro l'Atalanta, ma l'obiettivo dello staff medico è recuperarlo per la trasferta successiva, in programma all'Olimpico contro la Roma domenica 9 novembre. "Davis ha avuto un piccolo fastidio muscolare, ma è meno grave del previsto", ha dichiarato Runjaić in conferenza stampa. "Speriamo di recuperarlo per la sfida contro la Roma".