Trigoria, Dybala è tornato in gruppo: i medici hanno dato l'ok al rientro. L'argentino va verso la convocazione contro la Fiorentina

03/10/2025 alle 12:28.
Paulo Dybala è pronto al rientro in campo. L'argentino la scorsa settimana aveva ricominciato ad allenarsi individualmente dopo la lesione accusata contro il Torino. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, la Joya dopo un controllo fatto mercoledì, ha ottenuto l'ok dai medici per il rientro e da oggi ha ricominciato a lavorare in gruppo.

 

Anche Angelo Mangiante conferma il rientro parziale in gruppo di Paulo Dybala. Il test dell'argentino è andato ok e la Joya va verso la convocazione contro la Fiorentina dove potrà essere un opzione in più dalla panchina.

 