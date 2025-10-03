Trigoria, Dybala è tornato in gruppo: i medici hanno dato l'ok al rientro. L'argentino va verso la convocazione contro la Fiorentina

Paulo Dybala è pronto al rientro in campo. L'argentino la scorsa settimana aveva ricominciato ad allenarsi individualmente dopo la lesione accusata contro il Torino. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, la Joya dopo un controllo fatto mercoledì, ha ottenuto l'ok dai medici per il rientro e da oggi ha ricominciato a lavorare in gruppo.

Paulo #Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. L'argentino dalla scorsa settimana aveva iniziato un lavoro individuale in campo, mercoledì si è invece sottoposto ad una risonanza di controllo, con i medici che hanno dato l'ok al rientro dopo la lesione#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 3, 2025

Anche Angelo Mangiante conferma il rientro parziale in gruppo di Paulo Dybala. Il test dell'argentino è andato ok e la Joya va verso la convocazione contro la Fiorentina dove potrà essere un opzione in più dalla panchina.