Vigilia di campionato per la Roma, che si prepara a tornare in campo dopo la parentesi europea. Il club giallorosso ha infatti annunciato che domani, sabato 25 ottobre, alle ore 13:45, il tecnico Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa. L'allenatore presenterà la sfida contro il Sassuolo, valida per la settima giornata di Serie A, dal centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria.
Trigoria, domani alle 13:45 la conferenza di Gasperini alla vigilia del Sassuolo
24/10/2025 alle 16:02.