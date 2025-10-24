Trigoria, domani alle 13:45 la conferenza di Gasperini alla vigilia del Sassuolo

24/10/2025 alle 16:02.
img_9316

Vigilia di campionato per la Roma, che si prepara a tornare in campo dopo la parentesi europea. Il club giallorosso ha infatti annunciato che domani, sabato 25 ottobre, alle ore 13:45, il tecnico Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa. L'allenatore presenterà la sfida contro il Sassuolo, valida per la settima giornata di Serie A, dal centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria.