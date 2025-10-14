Svilar, i numeri confermano: è il migliore portiere del Serie A con l'88,2% di parate

Un rendimento eccezionale che trova conferma anche nei numeri. Mile Svilar si sta consacrando come il miglior portiere della Serie A, fattore decisivo per la Roma. Un'analisi di Sky Sport, supportata dalle statistiche ufficiali della Lega, celebra l'ascesa del portiere serbo, definendolo per continuità e rendimento, il miglior portiere del campionato.
Secondo i dati, Svilar è infatti il primo portiere per percentuale di parate, con un impressionante 88,2%. Una statistica che lo pone davanti a tutti i colleghi del campionato, sopra a Audero (87%), Carnesecchi (82,1%), Maignan (80%) e Provedel (78,1%).
L'emittente sottolinea che il rendimento ha comportato ovviamente anche un aumento netto del valore del suo cartellino. La Roma ha infatti blindato il suo gioiello rinnovandogli il contratto fino al 2030, a testimonianza della sua centralità nel progetto.
