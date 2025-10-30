Spalletti come Carver e Ranieri: è il terzo tecnico ad allenare in A Inter, Roma e Juve

Luciano Spalletti, dopo l'avventura sulla panchina della Nazionale italiana, torna ad allenare un club: da oggi il tecnico toscano è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Secondo quanto fa sapere il portale di statistiche, Spalletti sarà il terzino tecnico a guidare in campionato dal 1929/30 Inter, Roma e Juventus dopo Jesse Carver e Claudio Ranieri.

