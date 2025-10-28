Al Via del Mare si apre la nona giornata di campionato con la vittoria del Napoli: dopo il successo sull'Inter, la squadra di Antonio Conte batte il Lecce 1-0. Al 56' Camarda fallisce dal dischetto l'occasione per portare in vantaggio i padroni di casa ipnotizzato da Milinkovic-Savia, al 69' Anguissa sblocca la gara regalando la vittoria agli azzurri. Con questo risultato il Napoli sale a 21 punti in classifica, a +3 sulla Roma seconda che domani affronterà il Parma. Il Lecce resta a 6 punti.
Serie A, vince ancora il Napoli: 1-0 al Lecce. Errore dal dischetto di Camarda
28/10/2025 alle 20:27.