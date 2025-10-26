Serie A, Verona-Cagliari 2-2: Felici salva i sardi in extremis

L'altra partita giocata in contemporanea con Sassuolo-Roma è stata Verona-Cagliari. La sfida è terminata con uno spumeggiante 2-2. Ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa al 23' con Gagliardini e hanno poi raddoppiato con Gift Orban al 55'. Nel finale però, prima Idrissi al 77' e infine Felici al 92', riprendono il match e regalano un punto ai sardi. Pareggio che porta gli scaligeri a 5 punti e li toglie dalla zona retrocessione. La squadra di Pisacane, invece, scavalca la Lazio con 9 punti e guadagna la tredicesima posizione.