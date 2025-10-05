Serie A, Udinese-Cagliari 1-1: Kabasele risponde a Borrelli. Clamorosi errori di Zaniolo e Bayo a porta sguarnita

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Udinese e Cagliari, valida per la sesta giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di . La prima grande chance del match capita sui piedi di Zaniolo, ma la sua conclusione di sinistro si stampa sul palo. A sbloccare la gara ci pensa Borrelli al minuto 25, bravo ad approfittare di un rimpallo in seguito a una conclusione di Prati e a portare in vantaggio la formazione sarda. La reazione dei friulani non tarda ad arrivare e sfiorano ripetutamente il gol con Atta, il quale prima costringe Caprile a compiere un miracolo e successivamente colpisce la traversa con un colpo di testa. Nella ripresa l'Udinese continua ad attaccare e trova il pareggio al 58' con Kabasele su una grande disattenzione difensiva di Zé Pedro. I friulani hanno due enormi occasioni nel finale di partita, ma Zaniolo e Bayo riescono a calciare incredibilmente alto a porta praticamente sguarnita. In seguito a questo pareggio Cagliari e Udinese restano appaiate in classifica a 8 punti e si trovano rispettivamente in decima e undicesima posizione.