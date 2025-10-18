Ko Napoli a Torino. La squadra di Antonio Conte riprende il campionato raccogliendo una sconfitta in trasferta: in casa granata il Torino batte gli azzurri 1-0 grazie a un gol di Simeone al 32'. In pieno recupero viene annullato un gol a Noa Lang, con l'ausilio del Var, per posizione di fuorigioco. Il Napoli resta a 15 punti in classifica, il Torino di Baroni sale a 8.
Serie A, Torino-Napoli 1-0: decide Simeone. Annullato nel finale un gol a Lang. Gli azzurri restano a 15 punti
18/10/2025 alle 20:07.